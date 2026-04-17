京都の遺体遺棄事件...結希さんは「お父さんの話はしないで」と言っていたとの証言　犯行動機と関係するのか

京都府南丹市の山林に安達結希さんの遺体を放置して、死体遺棄容疑で送検された父親の安達優季容疑者（37）は、殺害したことも認めているという。捜査関係者によると、逮捕前に「殺した」という内容の供述をしていて、京都府警は動機や殺害場所、殺害状況などについて調べている。「めざましテレビ」（フジテレビ系）の伊藤利尋キャスターは、「二人の間に何があったのでしょう」と2026年4月17日の放送で取り上げた。

フジテレビ記者「どこに遺棄しようかと迷ったあげくに」

結希さんは消息が途絶えた3月23日朝まで生存していたことが確認されており、安達容疑者が運転する車も防犯カメラに写っていた。ただ、警察はその車に結希さんが乗っていたかは明らかにしておらず、最初の遺棄現場で殺し、自宅や小学校付近など数か所を転々としていたと発表している。

フジテレビの平松秀敏・解説副委員長は「23日の、おそらく午前中に殺害し、その後、どこに遺棄しようかと迷ったあげくに、転々として、あの山林に捨てたという理解でいいと思います」と解説した。

また、警察は結希さんが行方不明になった3日後には、結希さんの家族と安達容疑者の自宅を家宅捜査しており、特にクルマの運転席や助手席などを入念に調べていたという。