大谷翔平の愛犬デコピン、器用にタッチ＆お座り＆ボール追いかけ...「何でもできる！」　動画が話題に

米スポーツ専門局ESPNのメキシコ支局の公式Xとインスタグラムのアカウントが2026年4月14日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の愛犬・デコピンの「ショータイム」の様子を公開した。

「大谷選手とデコピンの特訓」

ESPNは「¡EL SHOWTIME DE DECOY OHTANI! Igual que su dueno... ¡（デコイ・オオタニのショータイム！」として、ドジャースタジアムの芝生を駆け回るデコピンの動画を公開した。

「Los trucos de decoy Ohtani（大谷選手とデコピンの特訓）」とのテロップが表示されている。動画では、大谷選手が右手を出すと、デコピンは器用に立ち上がって前足で大谷選手の手にタッチ。左手を前に出すと、立ち上がってお座り。

大谷選手がボールを蹴り上げると、デコピンはボールを追って勢いよく走り出した。一度はボールに追いつくもポロリとこぼす場面もあったが、しっかりとボールを拾い直して大谷選手のもとに運んでいる。

さらに、大谷選手が右手をくるっと回転させると、デコピンも指示に合わせてターン。再度ボールを追いかけた。投稿には、「Lo puede todo!（飼い主と同じように......何でもできる！）」とのコメントも添えられている。

この投稿にXでは、「Decoy Ohtaniも主人譲りの天才かよ」「ボール見失うとこも、ボール取ってもスカしてすぐご主人のとこに戻らないのもご主人になんか似てる」などの声が相次いだ。