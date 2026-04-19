選抜続投の相川暖花さん、万バズは「グループのためにも」　秘訣は「センスじゃないですか？」【SKE48インタビュー】

名古屋・栄を拠点に活動するSKE48の新曲「サンダルだぜ」（2026年3月発売）は久々の「夏曲」で、新年度のスタートから夏にかけて耳にする機会も増えそうだ。

インタビュー後半では、引き続きセンターの大村杏さん（20）、相川暖花さん（22）、伊藤虹々美さん（17）、熊崎晴香さん（28）、河村優愛さん（20）の5人に、26年度に向けた意気込みを語ってもらった。特に相川さんは25年に「万バズ」したことで知名度が大きく上がった。SNSへの取り組み方についても聞いた。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

クレジットカードは「やっぱりまだ検討中」

―― 4月26日には、Team Sのオリジナル新公演「ずっと君を探している」が始まります。どんな公演になりますか。

相川： （1月末時点で）準備は順調に進んでいるので、イメージは湧いてきています。まだ分からないところはありますが、キラキラした、今までになかったような、ワクワクするような感じです。ファンの皆さんと同じワクワクを持ちながら、絶対にいい公演にしようとみんなで意気込んでいます。今から結構気合入ってます......！

―― 今回の楽曲発売から半月ほどで、グループは新年度を迎えました。25年度はどんな年だったか、26年度は何を目標にしているか、やりたいことについて聞かせてください。

大村： バズりたい。

一同： バズりたい......！

大村： やっぱりSKE48のメンバーが最近ポンポンと（「いいね」が1万件以上つく）万バズを起こしているのを見て......。私は結構投稿はするようにはしているのですが、やっぱりセンスがちょっとまだ足りないみたいなので、数打ってどんどん発信して、いつかは......。バズることが全てではありませんが、バズってみたいという気持ちはあります。派生ユニット「SKE48 ミミフィーユ」の活動も充実させたいです。3月には2回目のライブが実現したので、ツアーもできるようにしたいです。全国に飛び回っていきたいですね。

―― 「二十歳のつどい」の記事（Forty-Eight Times）では、「新しく始めたいこと」として「自分のクレジットカードを作ること」を挙げていました。

大村： 作りたいんですけど......でもなんか先輩方で......（相川さんを見ながら）なんかカードを持って、ちょっといっぱい使っちゃう人がいるみたいなので、ちょっと怖いので......やっぱりまだ検討中です！