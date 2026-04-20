レジェンド・東海林のり子91歳、まだまだ元気　笠井信輔が近況明かす「パワフル...いろいろ食べてました（笑）」

フリーアナウンサーの笠井信輔さん（63）が、2026年4月19日にインスタグラムを更新。レジェンド芸能リポーターの東海林のり子さん（91）との2ショットを公開した。

「お年を召されて、痩せたそう」

笠井さんはインスタグラムで「ワイドショー・リポーターのレジェンド 東海林のり子さんとお食事しました！」と投稿。顔を寄せ合い、笑顔でピースサインする2ショットや、相撲リポーターの横野レイコさん（63）、リポーターの平野早苗さん（69）との4ショットなどを公開した。

笠井さんは「久しぶりに写真を見た方は 東海林さん、ずいぶん変わったわねと思われたかもしれません」としつつ、「別にご病気されてるんじゃないんですよ とっても元気！！ 91歳です お年を召されて、痩せたそう」と明かした。食事会では「パワフルでね いろいろ食べてました（笑）」という。

笠井さんは「いくつになってもお手本となる先輩です。尊敬しています お年ですから、本当に健康に気をつけて、元気に活動してください」とつづった。

コメント欄には「わぁー東海林さん お元気で嬉しいです」「東海林さん少し痩せられたようですか、お元気そうで何よりです」「まだまだお元気そうでうれしいです」「東海林さんには、もっと長生きして頂きたいですね」などと書き込まれている。