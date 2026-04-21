登録者100万人YouTuber・ひまひま、退院を笑顔で報告　深刻だった病状も赤裸々告白...「命が危なくて」

チャンネル登録者数101万超のYouTuber「ひまひまチャンネル」が、2026年4月19日にチャンネルを更新。ひまひまさん（18）が退院したことを報告した。

「幻覚と幻聴がすごく聞こえてきてて」

ひまひまさんをめぐっては、3月26日、所属事務所の太田プロダクションが、「『感染性腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と発表した。

「約1週間を目処に休養」「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定」としていたが、4月10日の「ひまひまチャンネル」の動画で、ひまひまさんの両親が「ひまひまはまだ入院中」などと語っていた。

そして、今回の動画には、ひまひまさん本人が登場し、「退院しました！」と笑顔で報告した。

24日間にのぼった入院中、「言葉を選ばずに言うと、命が危なくて」「本当にギリギリ、運よくといいますか、病院の皆さんが助けてくださった」と明かした。

症状については、「まず熱が出て、下がったり上がったりみたいな感じだった」。最初はただの発熱だと思っていたが、「次お腹が痛くなって、気持ち悪くなった」という。「今までとは比じゃないぐらい」「普通のお腹痛いじゃない」ほどの痛みを感じ、大学病院の救急外来を受診したところ、そのまま緊急入院になったという。

最初は感染性腸炎と診断され、1週間入院になると言われた。しかし、入院中に「だんだん悪くなってっちゃったんです、体調が」「合併症で、急性腎不全の一種を併発してしまった」と明かした。

ひまひまさんはその後、集中治療室（ICU）に2週間入り、輸血や透析を行った。「一番ひどかったのが脳症」だといい、「記憶が全部飛んじゃった」「脳がめちゃくちゃむくんでて」「それのせいで幻覚と幻聴がすごく聞こえてきてて、本当にきつかった」と振り返った。