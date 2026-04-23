「『もう大丈夫です』って言われても...」再出発の「退職代行モームリ」に厳しい声が　新代表に就任した人物

「退職代行モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが2026年4月23日、経営体制の変更を報告し、本日より退職代行の新規受付を再開するとした。

「起訴された事実を厳粛に受け止めております」

退職代行モームリをめぐっては2月3日、弁護士や弁護士法人ではない人物が報酬目的で法律にかかわる交渉を弁護士らに繰り返しあっせんしたとして、弁護士法違反（非弁行為・非弁提携）の疑いで代表取締役の谷本慎二被告と妻で同社従業員の谷本志織被告が逮捕・起訴された。

その後、約2か月半にわたり受付を停止し、事実上の休業状態となっていたが、4月23日に「退職代行モームリの新規受付を再開いたしました」と報告した。

同日公開の「経営体制の変更および今後の運営に関するお知らせ」との書面では、経営体制の変更について説明している。

発表では、前代表の起訴を「厳粛に受け止めております」とした上で、「経営体制の見直しにつきましては、起訴に先立ち令和8年4月1日付で実施済みであることをあわせてお知らせいたします」とした。

谷本被告の後任として、浜田優花氏が代表取締役に就任した。浜田氏は、これまで同社で広報をつとめていた人物とみられる。