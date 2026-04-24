「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、悪態のドジャース捕手が「報復」死球　直接謝罪も...「新たな因縁勃発」韓国メディア

「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）を巡る新たな因縁が勃発した。

「ウェブの投球は明確なメッセージだった」

サンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月24日、ホームのオラクル・パークでロサンゼルス・ドジャースと対戦し、0－3で敗れた。

この試合では、問題のシーンがあった。それは、ジャイアンツ3点ビハインドの6回の守備に起こった。

1死走者なしの場面で、ジャイアンツ先発ローガン・ウェブ投手（29）が、ダルトン・ラッシング捕手（25）に投じた2球目が、ラッシングの右脇腹を直撃した。

ラッシングは不服そうな表情を浮かべ、バットを放り捨てて1塁に向かった。

複数の米メディアが、この死球に注目し、「故意死球」の可能性に言及した。

「故意死球」とする要因は、22日のラッシングの言動にある。ジャイアンツ2点リードの6回の攻撃で、2死1塁からエリオト・ラモス外野手（26）がセンター前にヒットを放った。この時、1塁走者だったイは、3塁を回りホームに向かったが、タッチアウトとなった。

イは悔しそうな表情を浮かべ、そのまま座り込んだ。これに対してラッシングは、イを横目にダッグアウトに引き揚げた際、イに対して侮辱的な言葉を発したとみられている。複数の米メディアは「ラッシングは『Fワード』を吐いた」と伝えた。

米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）は、この日の死球のシーンについて、「ウェブの投球に曖昧さもなく、滑ったふりをすることもなかった。それは明確なメッセージだった」と解説した。

イへの「悪態」がきっかけとみられる今回の「報復」死球。韓国メディア「MKスポーツ」（ウェブ版）は、「イ・ジョンフとは誤解を解いたのでは？キム・ヘソンのチームメイトの脇腹を直撃した報復的な死球、こうしてまたひとつの因縁が残った」とのタイトルで記事化した。