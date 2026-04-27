【パドレス】ソン・ソンムン、「感激のMLBデビュー！」...韓国29人目の大リーガー誕生に地元メディア歓喜

大リーのサンディエゴ・パドレスに所属する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）が、2026年4月27日（日本時間）、大リーグデビューを飾り、地元メディアが歓喜した。

米国1年目をマイナーリーグでスタート、メキシコ遠征中に昇格

パドレスは2026年4月27日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦した。

ソンの記念すべき大リーグデビューは、1点ビハインドの8回に巡ってきた。

2死走者なしの場面で、ルイス・カンプサノ捕手（28）が、相手守備の失策がらみで2塁に出塁した。

1打同点のチャンスに、ベンチはソンを代走に起用した。相手投手の暴投で3塁に進塁するも、ジェーク・クロネンワース内野手（31）が1塁ゴロに倒れ、得点できなかった。

8回裏に、カンプサノに代わってフレディ・フェルミン捕手（30）が守備に就いたため、ソンはベンチに下がり、打撃の機会はなかった。

米国1年目の今季、1月に打撃練習中に脇腹を痛め、マイナーリーグで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、メキシコ遠征中の26日に大リーグに昇格した。

26日は出場の機会がなかったが、27日に念願の大リーグデビューを果たした。韓国メディアによると、韓国出身29人目の大リーガーだという。