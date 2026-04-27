電撃婚てんちむを元カレ・溝口勇児氏が祝福　実は「バチバチ喧嘩したりもした」...理由を赤裸々

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCOOで実業家・溝口勇児さんが2026年4月26日に公開されたYouTube動画で、元交際相手で人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんと結婚したことについて言及した。

てんちむさんは溝口さんと22年から半年ほど交際したことで知られ、以降もたびたび公に交流している。26年3月28日に、三崎さんがてんちむさんと1月30日に結婚したと発表し、「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などとインスタグラムで報告していた。

「ちゃんと同棲してからにしろっていう話をした」

今回溝口さんは、YouTuber・カノックスターさんが4月26日に公開した動画にゲスト出演した。「てんちむさんが結婚した件についてどう思いますか？」と質問を受ける場面があり、「いや、あの、幸せになってください」と笑って答えている。

溝口さんは「勝手に彼らの事をどこまで喋ったらいいのかってのもあるけど、もちろん2人とも報告に来てくれて」と当時を振り返った。てんちむさん夫婦との関係を「家族みたいに思ってたからさ、仲良かったし」と述べた一方、

「だからさすがに『赤い稲妻が落ちた』つって、特に別に体の関係も何もなく、元々普通に友達だったから、明日結婚しますぐらいの勢いだったから、両方とも完全にそう覚悟を決めてる状態にも感じなくて」

と説明したうえで、「ちゃんと同棲してからにしろっていう話をした」「3か月ぐらい同棲してから」と助言していたことを明かした。続けて、

「とはいえ彼らの性格的にも、衝動的に動きたいって、それで色々感情的になって、バチバチ喧嘩したりもしたけど。喧嘩したっていうか、俺が親父みたいなところあるから、雷親父みたいな。それでまぁちょっとね」

とも赤裸々に告白。ただ、「でもその後も別に、王子とかとは当然何度も会ってるしね。収録も一緒だったりしたし」と伝えている。