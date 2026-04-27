「重度のうつ病」で連絡つかず→脱退のアイドルに「不義理」　怒りにじむ発表文に波紋も...運営に同情寄せられたワケ

アイドルグループ「FloreRisa（フロレリーサ）」の公式Xが2026年4月26日、メンバーの琥珀まみさんについて、「重度のうつ病」のため直接連絡が取れない状況だったと説明し、同日をもって脱退すると発表した。発表では琥珀さんの対応への不満をにじませており、病気への「無配慮」に対する批判的な声が寄せられた。

一方で、琥珀さんをめぐっては暴露系インフルエンサーによって恋人と旅行したことを示唆する画像が投稿されていた。発表文はこれを念頭に置いているとみられ、FloreRisa運営側に同情する声も上がっている。

「お客様へお礼をお伝えいただくことは可能だったのでは」

琥珀さんは22日に体調不良のため長期休養を取ると発表されていた。

FloreRisa公式Xは26日、琥珀さんについて、「重度のうつ病の影響により、電車での移動も困難な状態とのことで、今後についての話し合いや直接の連絡ができない状況」だったため、琥珀さんの親を通じて連絡を取っていたと説明。

その中で、運営側は「お客様およびメンバーへ挨拶をしてほしい」と琥珀さんに伝えていたものの、「実現されないまま、活動をお休みする形となっておりました」とした。

運営側は、「フロレじゃなきゃ意味がない、ここで頑張りたい」という琥珀さんの言葉を信じ、心配しながらも待っていたと説明した。

しかし、「何も言わずにいなくなってしまったまみを心配しながらも『待ってるね』と声をかけてくださったファンの皆様の気持ちを踏みにじる結果となってしまった」「これからへの期待や信頼を裏切る形となってしまった」として、謝罪。

「携帯電話を操作できる状況であれば、たとえ一言であっても、お客様へお礼をお伝えいただくことは可能だったのではないかと考えております」

「応援の気持ちを踏みにじる行為や、不義理な形での終わり方については、オクスロプロジェクトとして一切許容いたしかねます」

と怒りをにじませ、琥珀さんの脱退を伝えた。