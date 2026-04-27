VTuber大手にじさんじ「国際情勢の影響」で通販価格値上げへ　一部例外も...「泣けてくる」理由に感動

大手VTuberグループ「にじさんじ」の公式Xが2026年4月27日に更新され、公式通販サイト「にじさんじオフィシャルストア」で販売している商品を5月1日に値上げすると発表した。発売済みの商品は順次、在庫追加時に値上げするという。

一部には「より多くのお客様に、気軽に手に取って楽しんでいただきたい」との思いで改定対象外とする商品もあり、企業努力を称えるような声が広がっている。

「石油由来の資材が高騰し、調達環境が非常に不安定」「輸送費も高騰」

にじさんじ公式Xは「現在、国際情勢の影響により、アクリル、プラスチック、化学繊維を使用した製品をはじめとする石油由来の資材が高騰し、調達環境が非常に不安定になっております。また、輸送費も高騰しており、石油由来ではない商品にも影響が生じています」と説明したうえ、下記のように値上げの予定を明らかにした。

「資材の早期確保や諸経費の削減に努めてまいりましたが、自社努力のみでは現状価格の維持が極めて困難な状況となっております。つきましては、誠に不本意ではございますが、『にじさんじオフィシャルストア』で販売する当社商品の価格改定を2026年5月1日より実施させていただきます」

一方で手のひらサイズのぬいぐるみ「にじぱぺっと」シリーズ、アクリルスタンドや缶バッジを扱う「Welcome Goods」シリーズに関しては、「にじさんじ・NIJISANJI ENライバーに興味を持って最初にご購入いただくことが多い」としたうえで「『より多くのお客様に、気軽に手に取って楽しんでいただきたい』という思いから、可能な限り手に取りやすい価格でお届けしたく、しばらくの間は価格改定を行わない予定です」と述べている。

「日頃よりにじさんじライバーを応援し、グッズを楽しみにしてくださっているファンの皆様には、多大なるご負担とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。今後も商品の品質維持・向上や安定供給に誠心誠意努めてまいりますので、事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」

発表を受けてXでは、「ぱぺや、ウェルカムグッズはどのライバーでも必ず出ている商品なので大切にされていること、とても尊敬します」「値上げしない理由が素敵すぎる」「優しすぎて泣けてくる」「むしろここまでよく耐えてくれたよ...」といった声が広がっている。