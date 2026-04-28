相武紗季、肩出しトップス×デニムで撮影オフショット　「昔から全然変わらない」「反則並に可愛い過ぎる！」

俳優の相武紗季さん（40）が2026年4月24日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の撮影風景のオフショットを投稿した。

「前のアイコンから変えました！」

雑誌の撮影風景のオフショットを披露した相武さん。近況報告として「いつぶりか忘れるくらい前のアイコンから変えました！」とし、「パッと見の色が違うからわかりにくくなっちゃったかとも思いますが。またいい写真が見つかったらまた変えようかな」とつづっていた。

ちなみに、「アイコン変えようと思って写真フォルダ見たら、自分の写真がほぼなかった！」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、デニムシャツを羽織り、黒いトップスとデニムパンツを着用。白いバッグを持ち、笑顔で撮影に挑む姿を披露していた。

2枚目では、ノースリーブの黒いトップスとデニムパンツを着用。左手に右手を添えて笑顔をみせていた。3枚目では、ジャケットを羽織り、デニムシャツと黒いパンツを着用。椅子に座って、足を組んでいた。

この投稿には、「昔から全然変わらない可愛さ」「反則並に可愛い過ぎる！」「デニムめちゃ似合う」「めちゃ可愛い」「マジで素敵過ぎる」といったコメントが寄せられていた。