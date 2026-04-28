SKE48、新公演で探すのは「新しいファンの方」　チーム制堅持＆オリジナル公演で「強力な差別化」狙う

SKE48のオリジナル新公演「ずっと君を探している」が2026年4月26日、名古屋・栄の専用劇場で初日を迎えた。SKE48にとって、AKB48など他のグループの「お下がり」や既存の楽曲を組み合わせて作ったものではないオリジナル公演は、今回が7番目。3つあるチームのうち「Team S」向けに書き下ろされ、同チーム向けオリジナル公演は「愛を君に、愛を僕に」（22年初演）以来4年ぶり。25年4月のチーム再編以降は初めてだ。

初日に先立つ4月25日、リハーサル（ゲネプロ）が報道陣など関係者に公開された。運営会社はチームごとにオリジナル新公演を行う意義を「他のアイドルグループとの強力な差別化にもなる」などと説明。公演タイトルには「新しいファンの方をしっかりと探し続けたい」という思いも込めたという。

1日8時間のレッスンで「めちゃめちゃ歌って踊って」→5キロ減

新公演では全16曲を披露した。楽曲はクリエイターチームamazuti（アマズチ）などが提供し、振り付けはM！LKの「好きすぎて滅！」で話題の「滅ポーズ」を考案した槙田紗子さんらが担当した。

公演でのMC（トーク部分）では、野村実代さん（23）が

「ちょっと気合いが入りすぎて、3曲目でリボンをぶっ飛ばしてしまいました！」

とハプニングを明かし、

「（リボンが）床に奪われてしまったので、みんなのハートを奪えるように頑張りたい」

と意気込んだ。

リーダーの相川暖花（ほのか）さん（22）は、ユニット曲「えぐすぎ」にちなんで、「体重計乗ったら5キロ減ってて『えぐすぎ』」。

「衣装がゆるゆるで、『5センチ詰めてください』って言える」

と胸を張った。

終演後に取材に応じた相川さんによると、レッスン時間は1日8時間に及び、1日で4公演することもあった。そのため、特にダイエットしなくても痩せたそうだ。

「新公演をやるとなると1、2か月毎日踊るんですよ。めちゃめちゃ歌って踊って......となるので、多分それで痩せました」