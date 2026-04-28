共産・小池書記局長、辺野古で犠牲の女子生徒は「平和の問題を一生懸命勉強して沖縄まで来られた方」　解釈に異論も

日本共産党の小池晃書記局長が4月27日に記者会見を行い、3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生したボート転覆事故について言及。事故で亡くなった女子高校生について、「平和の問題を一生懸命勉強して沖縄まで来られた方」と表現し、波紋が広がっている。

謝罪は「ヘリ基地反対協議会も事故の当日に現地で記者会見をやって...」

京都府の同志社国際高校の研修旅行中に発生したこの事故で、女子生徒と船長の男性が亡くなった。

船を運航していたのは、「オール沖縄」参加団体の「ヘリ基地反対協議会」。ヘリ基地反対協議会には共産党の地方組織が加わっていることが明らかになっている。

16日の会見では小池氏は

「日本共産党としてもこのヘリ基地反対協議会に現地の地区委員会が加盟していたということもあり、田村（智子）委員長も私も、記者会見の場でお詫びと反省ということはこれまでも表明をしてきた」

と説明。「協議会」の対応が不十分な点についても

「重ねてお詫びをしなければいけないと風に思っています」

とした。

その後の記者の質問では、「協議会」について、

「やっぱり普通の人から見たら、おわびもまともにできない、取り返しのつかないことをやっているのに比べて、お詫びとか、そういうものが社会常識とか駆け離れてるように見える」

と指摘される場面があった。共産党の初動についても

「要するに高校生が死んじゃったんですよ？だからそのギャップというのは、なんか偏向教育がどうだ、じゃなくて、この組織自体まずゼロにしよう、ぐらいの話がなかったら、私は共産党が失っているものがすごく大きいと思う」

と批判を受けた。

これに対し、小池氏は「お詫びしてないって結構ネット上などで言われているんですけど」と、応じ、事故当初から会見でおわびしていることを指摘。

また、「ヘリ基地反対協議会としてのこの問題についての謝罪は事故の当日に行われており、私たちも気持ちは同じ」と強調した。

一方、女子生徒の遺族が開設したnoteによると、事故後に遺族が沖縄に滞在していた際、ヘリ基地反対協議会関係者が「直接の謝罪、面会可否の問い合わせ、託された手紙、弔電」がなかったこと、問い合わせもなかったことを確認していたと明かしている。