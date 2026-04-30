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AKB48に憧れた子役は「大成功オタク」になった　きょう卒業、「向かい風」で総監督務めた向井地美音さん

2026.04.30 07:30
工藤 博司

   AKB48で最も長くグループ総監督を務めた向井地美音さん（28）が2026年4月30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開かれる公演で、グループを卒業する。

   向井地さんはグループ加入前から筋金入りの「AKBオタク」で、加入直後はマネジャーから「元ファン」という素性を隠すように言われたほどだ。だが、その「AKB48愛」が強みになり、19年にグループ総監督に就任。コロナ禍など困難な環境の中でグループを支えた。26年4月3日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開いた卒業コンサートでは、憧れの1期生、小嶋陽菜さん（38）、高橋みなみさん（35）、峯岸みなみさん（33）によるユニット「ノースリーブス」と共演。自らのことを「さすがに大成功オタクって言っていいですか？」と満面の笑顔を見せた。

  • 1期生によるユニット「ノースリーブス」の3人と。左から高橋みなみさん、向井地美音さん、峯岸みなみさん、小嶋陽菜さん
    1期生によるユニット「ノースリーブス」の3人と。左から高橋みなみさん、向井地美音さん、峯岸みなみさん、小嶋陽菜さん
  • センターステージで笑顔を見せる向井地美音さん
    センターステージで笑顔を見せる向井地美音さん
  • 歴代総監督による「RIVER」。左から倉野尾成美さん、高橋みなみさん、向井地美音さん
    歴代総監督による「RIVER」。左から倉野尾成美さん、高橋みなみさん、向井地美音さん
  • 「ヘビーローテーション」は20期研究生、AKB48最年少の近藤沙樹さん（14）とダブルセンターで披露した
    「ヘビーローテーション」は20期研究生、AKB48最年少の近藤沙樹さん（14）とダブルセンターで披露した
  • 同期の福岡聖菜さんと共演
    同期の福岡聖菜さんと共演
  • ドレス姿で手を振る向井地美音さん
    ドレス姿で手を振る向井地美音さん
  • 「希望的リフレイン」でもセンターを務めた
    「希望的リフレイン」でもセンターを務めた
  • 終演後にドレス姿で記者会見に臨んだ
    終演後にドレス姿で記者会見に臨んだ
  • 4月5日の夜公演ではアンコール発動。「アンコールいくぞ～！AKB～！」
    4月5日の夜公演ではアンコール発動。「アンコールいくぞ～！AKB～！」
  • 4月5日の夜公演は伊藤百花さんセンターの「ギンガムチェック」で開幕。大島優子さん同様の「帽子飛ばし」を披露した
    4月5日の夜公演は伊藤百花さんセンターの「ギンガムチェック」で開幕。大島優子さん同様の「帽子飛ばし」を披露した
  • 1期生によるユニット「ノースリーブス」の3人と。左から高橋みなみさん、向井地美音さん、峯岸みなみさん、小嶋陽菜さん
  • センターステージで笑顔を見せる向井地美音さん
  • 歴代総監督による「RIVER」。左から倉野尾成美さん、高橋みなみさん、向井地美音さん
  • 「ヘビーローテーション」は20期研究生、AKB48最年少の近藤沙樹さん（14）とダブルセンターで披露した
  • 同期の福岡聖菜さんと共演
  • ドレス姿で手を振る向井地美音さん
  • 「希望的リフレイン」でもセンターを務めた
  • 終演後にドレス姿で記者会見に臨んだ
  • 4月5日の夜公演ではアンコール発動。「アンコールいくぞ～！AKB～！」
  • 4月5日の夜公演は伊藤百花さんセンターの「ギンガムチェック」で開幕。大島優子さん同様の「帽子飛ばし」を披露した

昔のツイッターのプロフィールには「桜の木になろう新規です」

   向井地さんは篠原涼子さん（52）が主演したテレビドラマ「アンフェア」（フジテレビ系、06年）で篠原さんの娘役を演じるなどの子役出身で、13年に15期生としてAKB48に加入した。かつてのツイッター（現X）のプロフィールには「桜の木になろう新規です」とも。「『桜の木になろう』（11年）という楽曲をきっかけにAKB48のファンになった」の意味で、加入前から「AKBオタク」だった。

   卒業コンサートのあいさつでは、加入時のことを苦笑交じりに振り返った。

「まだそんなに握手（会）とか劇場に通うほどの、ファン出身だったメンバーは今よりも少なかったような気がしていて、当時よく担当のマネジャーさんに『自分がAKBファンだったことはなるべく隠すように』って、たまに怒られていたのを思い出します」

   加入直後から「次世代エース」として注目されてきた。16年の「選抜総選挙」の投票券つきの楽曲「翼はいらない」でセンターに抜擢され、13位にランクイン。初の上位16人の「選抜」入りを果たすも、翌17年の選抜総選挙では17位に順位を落とし、ギリギリで選抜入りを逃す挫折も経験した。

総選挙選抜落ちで挫折、「センター試験」トップで自信取り戻す
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