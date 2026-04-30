AKB48に憧れた子役は「大成功オタク」になった　きょう卒業、「向かい風」で総監督務めた向井地美音さん

AKB48で最も長くグループ総監督を務めた向井地美音さん（28）が2026年4月30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開かれる公演で、グループを卒業する。

向井地さんはグループ加入前から筋金入りの「AKBオタク」で、加入直後はマネジャーから「元ファン」という素性を隠すように言われたほどだ。だが、その「AKB48愛」が強みになり、19年にグループ総監督に就任。コロナ禍など困難な環境の中でグループを支えた。26年4月3日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開いた卒業コンサートでは、憧れの1期生、小嶋陽菜さん（38）、高橋みなみさん（35）、峯岸みなみさん（33）によるユニット「ノースリーブス」と共演。自らのことを「さすがに大成功オタクって言っていいですか？」と満面の笑顔を見せた。

昔のツイッターのプロフィールには「桜の木になろう新規です」

向井地さんは篠原涼子さん（52）が主演したテレビドラマ「アンフェア」（フジテレビ系、06年）で篠原さんの娘役を演じるなどの子役出身で、13年に15期生としてAKB48に加入した。かつてのツイッター（現X）のプロフィールには「桜の木になろう新規です」とも。「『桜の木になろう』（11年）という楽曲をきっかけにAKB48のファンになった」の意味で、加入前から「AKBオタク」だった。

卒業コンサートのあいさつでは、加入時のことを苦笑交じりに振り返った。

「まだそんなに握手（会）とか劇場に通うほどの、ファン出身だったメンバーは今よりも少なかったような気がしていて、当時よく担当のマネジャーさんに『自分がAKBファンだったことはなるべく隠すように』って、たまに怒られていたのを思い出します」

加入直後から「次世代エース」として注目されてきた。16年の「選抜総選挙」の投票券つきの楽曲「翼はいらない」でセンターに抜擢され、13位にランクイン。初の上位16人の「選抜」入りを果たすも、翌17年の選抜総選挙では17位に順位を落とし、ギリギリで選抜入りを逃す挫折も経験した。