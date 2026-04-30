「押しても倒れない中国製ロボット」玉川徹さんが押し倒してスタジオ大騒ぎ、「やっちゃったよ！」

スタジオは「おーっ」「えーっ」の連続、2026年4月30日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は中国で開発中の最新人型ロボットがスタジオに登場、驚異的なパフォーマンスを披露した時の驚きだ。

あの滑らかなカンフーを披露した話題のロボット

番組に登場したのは、中国の人型ロボット開発の一線を走る例としてUnitree「G1」である。2026年の春節特別番組でカンフーを披露、人間の動きと変わらないパフォーマンスが話題になったロボットだ。

MCの羽鳥慎一さんは「用意したというか、（ロボットさんを）お呼びしましたという時代が本当に来た」と話す。「G1」はさっそく、リズムをとりながらダンスを踊り、滑らかな関節の動きを披露した。それを見た出演者からは「おお～」「うわ～」と驚きの声しか出てこない。

羽鳥さんが「押しても自分で体勢が整えられる」とこのロボットの触れ込みを説明した。そしてコメンテーターの玉川徹さんに押してみてくださいと勧めた。

玉川さんはロボットの横に立ち「横からやるよ」とちょっと触ってみる。倒れない。もう少し強く、と促されて押したらロボットが倒れ、うつぶせになって動かなくなった。