【ボクシング】元世界5階級王者ドネア、「中谷潤人にチャンスある」...元ライバルが指摘する井上尚弥の「弱点」とは

プロボクシングの元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン、43）が、井上尚弥対中谷潤人戦の勝敗を予想した。

「中谷はストレートをジャブのように使い続ける必要がある」

スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）は、2026年5月2日に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行う。

井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇り、右構えの井上は身長165センチ、リーチ171センチで、サウスポーの中谷は、身長173センチ、リーチ174センチだ。

両者がこれまで獲得した世界王座を比較すると、井上はライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）の4階級。中谷はフライ級（50.8キロ）、スーパーフライ級、バンタム級の3階級を制した。

世界中のボクシングファンが注目するドリームマッチ。過去、井上と2度対戦（2敗）した経験を持つドネアは、米ボクシング専門誌「ザ・リング」（ウェブ版）のインタビューの中で、自身の経験を踏まえて勝敗を予想した。

ドネアは「井上選手が恵まれている点のひとつは、その戦闘能力と強烈なパンチ力だ」と指摘し、こう続けた。

「中谷はストレートをジャブのように使い続ける必要がある。それが井上を倒す鍵となるだろう。ストレートなら井上が近づいてくるのを阻止できる。ジャブだと井上はそれをかわして近づいてくる可能性があるが、ストレートなら井上は角度を変えたり後退したりして危険を回避できるからだ。中谷は距離を取って戦うべきであり、攻め込んで詰め寄ろうとするのは彼のスタイルにとって不利になるだろう」

ドネアは、19年と22年に井上と対戦した。初戦は判定負けしたものの、左フックで井上の右目上を切り裂いた。第2戦は初回から井上のパワーがさく裂し、2回TKO負けを喫した。

井上との対戦経験を踏まえ、ドネアは「この試合はそれほど一方的な展開にはならないと思う」と分析し、その理由について説明した。