「クイズ正解者のみ」「クレカ限定」で人気商品販売　ビックとヨドバシの転売対策が大反響

開店と同時に走り込んだり、店員を怒鳴りつけたり......。「転売ヤー」と呼ばれる人たちのこうした迷惑行為が、深刻な社会問題になっている。

そんな中で、家電量販店大手のビックカメラとヨドバシカメラが行っている転売対策が、脚光を浴びている。

「転売目的の方への販売は固くお断り」

「クイズ問題に答えて正解した方のみ販売致します」

「ご案内」とするカードゲームコーナーの掲示には、こんな目を引く注意喚起が書かれていた。

人気が過熱気味のポケモンカードゲームについて、1人1ボックスまでに限って販売するという内容の掲示だ。そこでは、「購入条件をご確認ください」として、クイズ正解者のほか、ポイントカード・アプリを持っている、パッケージのビニールを外してミシン目は切り取る、といった3つの条件を挙げていた。そして、「転売目的の方への販売は固くお断りしております」と強調されていた。

この掲示は、ビックカメラの池袋西口店に出されたとして、2026年4月27日にX上で写真が投稿された。カードゲームコーナーには、転売目的らしくクイズを必死で覚える外国人の姿が多くあったが、なかなか答えられていなかったという。買うのをあきらめて帰る姿も目撃したとしている。

写真の投稿者は、転売防止に効果があるとして、ビックカメラの全店でやってほしいと訴えていた。

また、ライバルとして知られるヨドバシカメラでも、転売対策とみられる掲示があったとして、翌28日に、その写真がXで投稿された。富士フイルムから24日に発売されたインスタントカメラ「instax mini 13」について、その購入に条件を設けているという内容だ。

掲示では、ポイントカードも兼ねたクレジットカードを持っており購入履歴を残して会計できること、色違いを含むこの新商品を購入したことがないことを条件に挙げた。運転免許証などで本人の身分確認も行うとも告げている。店員が転売目的と判断したり他の客に迷惑行為をしたりしたケースは、商品の販売を断るとしている。