辛い食材を無理に食べさせる動画、パワハラではと炎上　謝罪した札幌の水産業者に真相を聞いた

老舗として知られる札幌市内の水産業者が、店で従業員に食材を無理に食べさせる様子を撮った動画をSNS上で投稿し、パワハラではないかと批判が相次ぎ、業者が動画を削除したうえで謝罪した。

「いつものスタッフ同士のじゃれあいからの流れ」だったとこの業者は説明したが、なぜこんなことをしたのだろうか。この業者に取材して話を聞いた。

「いつものスタッフ同士のじゃれあいからの流れ」

業者のロゴが入った帽子を被り、青い手袋をした女性が、同じ帽子を被った男性の口に青っぽい食材を押し込んでいる。背後には、作業場や売り場が見えていた。

女性は、「早く、早く」と急かすが、男性は、顔を真っ赤にして苦しそうだ。

「あっ、辛っ！」。男性は、こう声を上げるが、女性は、なおも食材を押し込む。周囲の人からは、笑い声が起き、女性は、「大丈夫、行ける」と譲らない。「おいしいよう」とはやし立て、男性が口から食材を出そうとすると、周囲から「汚ねえ」と声が上がった。女性も、「汚いよ」「本当ヤダ～」とあきれ、男性が吐き出すと後ろに逃げていた。

この動画は、業者の吉本水産が2026年5月に入って、スレッズ上で投稿した。

しかし、7日になって、「パワハラではないのか？」などとX上で取り上げられ、動画が拡散して炎上状態になった。「仲の良さを見せたいのかな」との指摘もあったが、「本当に不快です」「食べ物で遊ぶのは良くない」といった批判が多かった。作業場や売り場が映っていたため、動画のような行為は不衛生だとの指摘も出ていた。

その後、動画は削除され、吉本水産は同日、謝罪文をスレッズ上に投稿した。

そこでは、商品を紹介して食べる動画を投稿し続けているが、今回は「いつものスタッフ同士のじゃれあいからの流れの動画になってしまいました」と釈明した。2回に分けて投稿した動画の2本目だという。そのうえで、「パワハラ、健康に関わる行き過ぎた行動、食べ物を粗末にする行為、不衛生さ等皆様のご指摘通りでございます。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪し、「これからはこの様なことの起きない様再発防止に努めて参ります」と説明した。