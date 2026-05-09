「ノリできた」「とにかく騒ぐぞ！」...地獄の空間と化すことも　ヒマ？忙しい？5月の「夜の店」意外な事情

ゴールデンウィーク中の客商売は、書き入れ時だ。人々が動く季節は売り上げ目標を高く設定するほど、気合の入り方が違う。ただし、5月後半から祝日のない6月にかけては苦戦を強いられやすいため、この時期は書き入れ時、かつ、きたるボーナスにかけての準備期間だ。

基本的に歓楽街の人の流れは世間とだいたい同じだが、ゴールデンウィークはけっこうヒマだ。細かく説明するなら「業種によって集客に大幅な差が出る」のだけれど、飲み屋はあまり期待ができず、都会の有名店は潔く休業中。それくらい、夜の街から人が消えてしまうのだ。

都会の飲み屋はなぜ、ゴールデンウィークが暇なのか？

大型連休は集客が期待できると思われがちだが、普段からキャバクラで大金を落とすような客は「富裕層」。リッチな人々はイベントに合わせて遠出をしたり、家族サービスに勤めたりして遊び以外にとにかく忙しい。

わざわざ混みそうな連休をねらって指名嬢に会いに行く必要性もないため、結果的に都会の歓楽街はガラガラ状態へと陥るのだ。

たとえ富裕層に当てはまらなくとも、普段から通う指名客は「連休じゃないと店に行けない」という理由がない。遠方に住んでいなければ通常の土日や金曜の夜でも会いに行くことは可能で、ゴールデンウィーク期間を敢えて狙う意味がないとなると、営業をかけられない限り連休中は店から足が遠のいていく。

結局、ゴールデンウィークは「いつも来るメンバー」に対する期待ができず、フリー客や「レアキャラ」がメイン客層と化す。旅行客や帰省、初任給が入った新入社員がよく現れる時期でもあり、彼らはリピーターの望みが限りなく薄いため、彼らを迎え入れる＝店は目先の売り上げだけを追う形になってしまう。

店に来る以上は誰もがお客様だが、「ノリできた」、「キャバ初めて」、「とにかく騒ぐぞ！」の3拍子が揃えば、もう地獄の空間でしかない。だいたいこの手の集団はマナーもなっておらず、次も来ない割に女の子と連絡先交換をしたがるので、キャストも不機嫌→黒服がフォロー→店の売り上げもなんとなくビミョーという「負のスパイラル」が起きがちだ。

こんなデメリットが考えられ、普段から数字の良い店は数日閉めただけで売り上げが傾くことはまずないからこそ潔く休む。もちろん開けているところもあるが、通常に比べるとキャストの数が少なめだったり、これといった催し（イベント）をしなかったりなど、ユルっと営業する場合が多い。