なぜ「BeReal」経由の情報漏洩が頻発しているのか？　「脊髄反射で動いてしまう」識者が指摘する真の問題点

SNSアプリ「BeReal（ビーリアル）」を経由して、企業の内部情報が漏洩する事態が相次いでいる。毎日異なる時間に通知が来て2分以内に投稿するという、アプリ独自の仕様が原因とする分析もあるが、ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「それは要因の一部に過ぎない」との考えを示す。こうした問題が起き背景を詳しく聞いた。

銀行や飲食店などで情報漏洩、謝罪する事態に

2026年4月下旬、西日本シティ銀行（本店・福岡市）の職員が支店の執務室内で撮影した画像・動画がSNS上で拡散。これらはBeRealに投稿されたと報じられている。同行は4月30日、顧客7人の氏名が映っていたとして公式サイトで謝罪した。

仙台市の小学校でも同様の事案が発生した。1人の教員が4月20日、仕事で使うシステムを表示したノートパソコンを写した画像を投稿し、そのスクリーンショットがSNS上で拡散した。市は翌21日、「深くおわび申し上げます」と公式サイトで謝罪している。

ミスタードーナツも5月1日、内部情報が写りこんでいる画像がSNS上で拡散していることについて、フランチャイズ加盟店舗のスタッフが撮影したものだとJ-CASTニュースの取材に説明。また、ピザーラも2日、従業員によるSNSの不適切投稿について公式サイト上で謝罪した。

仙台市の事案はBeRealで投稿されたものだと報じられており、ミスタードーナツとピザーラの件も同アプリで撮影されたとみられている。また、インスタグラムのストーリーズを介して、企業の情報が漏洩した事案も発生していた。

そもそもBeRealというアプリは、1日1回ランダムな時間に通知が来て2分以内に投稿する仕組みだ。画像を加工したりせず、「リアル」な日常を共有できることが特徴で、若者世代を中心に流行っている。