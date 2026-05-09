「アリバイ作り」との声も出た大阪都構想タウンミーティング　維新・吉村代表「あおるような報道がたくさん」

日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が掲げる大阪都構想を巡り、維新の大阪市議団が市民を対象にした「タウンミーティング」を2026年5月7日、大阪市内で開催した。

参加者から「都構想をやる大義は」「税金の無駄では」などの声が上がった。また同日、横山英幸副代表（大阪市長）は都構想の制度設計を行う法定協議会の設置議案を、15日開会の市議会に提出することを明らかにした。

会場前では「都構想やめろ」の抗議活動

タウンミーティングは、4月5日から5月7日までの間、大阪市内全24区で開催。初回は、報道陣の取材が入る中で質疑応答は非公開にされ、参加者からは批判の声が上がっていた。

大阪都構想は、過去2回住民投票が行われ、いずれも僅差で反対が賛成を上回った。2026年1月に吉村代表が大阪都構想の実現を目指すため、知事と大阪市長の出直しダブル選挙を行うと表明し、いずれも再選された。

最終回のタウンミーティングは、都島区の大阪私学会館で開かれ、大阪市民約200人が参加した。会場の前では「都構想やめろ」と書かれた横断幕を掲げるなどして抗議する人々約10人が声を上げた。会場の中では「大声などによる進行に妨げる行為は退場していただきます」などの張り紙やアナウンスが行われる中、タウンミーティングが開催された。