辺野古沖事故「他責、すり替え」はおかしい　被害者は「誰かの主張のために沖縄へ行ったわけではありません」

沖縄県・辺野古沖で2026年3月16日に起きた小型船の転覆死亡事故と、それに伴う関係者の対応が社会に重い問いを投げかけている。

波浪注意報の発令下で起こったこの事故では、同志社国際高校の修学旅行に参加した女子生徒・武石知華さんを含む2人が死亡した。

武石さんの遺族は、3月28日からウェブ上の「note」で「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」という手記を公開している。

ここから見えてきたものは、誤ったかたちで情報が広まっていく経緯であった。

被害者が基地反対運動の犠牲者かのような扱い

事故の起きた船を運航する「ヘリ基地反対協議会」は米軍の普天間飛行場の辺野古移設への反対運動などを行なう市民団体で、被害者たちが乗船した船はいわゆる「抗議船」であった。

修学旅行を企画した同志社国際高校が3月17日に開いた記者会見で明らかになったのは、生徒や生徒の保護者に「戦争、基地反対を唱えている方々が乗ったりしている船」などとは伝えておらず、事前の同意も得ていなかったことだった。

こうしたなか、3月19日の集会では、社民党の服部良一幹事長が、

「そもそも、辺野古の新基地建設をいつまでも続けるのが悪いんです、皆さん！」

と発言した。

武石さんを、まるで基地反対運動の犠牲者かのように扱う発言に、非難が集中した。

運航責任者であるヘリ基地反対協議会は、4月2日に公式サイトで「辺野古沖での船舶転覆事故に対する謝罪と対応について」とする記事などをはじめ、「今回の事故の責任団体として、各機関による事故原因究明に全面協力するとともに、被害者の皆様及びご遺族への謝罪と償いに全力を注いでまいります」と謝罪を行っている。

協議会は遺族や高校への直接謝罪も申し入れ、4月17日に高校側の代理人弁護士を通じて遺族の意向を確認していると報じられた。