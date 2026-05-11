磐越道事故、ほかにもあった部活のレンタカー契約　杉村太蔵氏が問題提起「そもそも部活の範囲超えてる」

磐越道で北越高校（新潟市）のソフトテニス部の生徒21人が死傷した事故は、レンタカーの依頼はあったのか、なかったのかなど、学校とバス会社の言い分が大きく違っているが、国土交通省関係者の証言で、同校ではほかにもレンタカー契約があったことが新聞報道で明らかになっている。タレントの杉村太蔵さんは「そもそも学校の部活を見直す時期じゃないのか」と問題提起した。

学校側の負担が大きすぎる、公共交通機関で行ける範囲にするとか

「サンデージャポン」（TBS系）の2026年5月10日放送に出演した杉村さんは、今回の事故は「部活動の範囲に疑問」「公共交通機関を使用するべき」としてこう話した。

「特に強豪校と言われている部活動なんかでは、類似のケースはあるんじゃないかなと思いますね。（今回の北越高の遠征は）新潟から福島ですよね。片道3時間ちょっとかかる。で、朝5時半に集合して往復7時間でしょ、学校教育の課外活動の、部活動の範囲としては越えているんじゃないか（と思うんです）」

試合の時間や昼食時間を入れれば十数時間の日帰り遠征だ。こうして部活の範囲を超えていると、「結局コストの問題も出てきますよね。専門家も言ってましたけど、学校側の負担も非常に大きい。そこを考えますとね、せめて活動の範囲として、公共交通機関くらいで行ける範囲にするというのを1つの指針にしないと、結果的に生徒の安全性が損なわれてしまう。僕はそこを非常に懸念しています」と杉村さんは主張した。