「この会社には絶対に入社しない！」面接中に抱いた違和感　父親の知人だった面接官が豹変した出来事

転職や就職活動では、面接時の対応に戸惑ったという声がたびたび聞かれる。

厚生労働省の公正採用選考特設サイトなどでも、採用選考において、応募者の人格を否定するような発言や威圧的な対応は望ましくないとして伝えており、近年は「圧迫面接」に対する問題意識も広がっている。

関口浩一さん（仮名・40代）は過去に、企業面接で忘れられない出来事を経験したという。

待合室では父親の話題で盛り上がっていたが...

20年前のことだが、当時の関口さんは、入社から1年も経たないうちに前職を退職し、アルバイトをしながら実家で生活していた。

「周りが就職していく中で、焦っていた時期でした」

そんな時、市内企業の求人を見つけ、すぐに応募したという。面接当日、緊張しながら待合室で待っていると、50代くらいの男性社員が履歴書を見ながら部屋に入ってきた。

「もしかして、Aさんの息子さん？」

Aは、関口さんの父親の名前だった。関口さんが、「はい、そうです」と答えると、男性は急に打ち解けた態度になったそうだ。

「お父さんと昔ゴルフに行ったことあるよ」

「昔、お世話になったんだよね」

「最近元気？」

このように親しげに話しかけられ、関口さんも安心感を覚えた。

「面接官に知っている人がいると思うと、少し緊張がほぐれました」

しばらく雑談が続いたあと、男性は笑顔で「じゃあ、あとで面接でね」と言い、部屋を出ていった。だが――。