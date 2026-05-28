JALチーフパーサーに飲酒事案　同僚から検査催促されても無視、会社側は「厳正に対処」

日本航空（JAL）は2026年5月27日、国内線の客室乗務員（CA）2人が、滞在先で社内規定に反して飲酒する事案があったと発表した。そのうち1人は客室の責任者にあたる先任客室乗務員（チーフパーサー）で、搭乗前の検査でアルコールが検出され、代わりのチーフパーサーを手配したためフライトが約40分遅れた。

JALでは24年4月に米国、同12月には豪州で、機長が飲酒をめぐるトラブルを起こしている。さらに25年8月に、機長=懲戒解雇=が滞在先のハワイ・ホノルルで飲酒したことが原因で乗務ができなくなり、計3便で最大18時間遅れている。これを受けて国交省は9月、JALに対して厳重注意を行っている。運航乗務員（パイロット）は滞在先の飲酒が禁止されているが、中野淳子・客室本部長は、今回の事案を受けてCAも対象に含めたことを明らかにした。

一緒に飲んでいた「乗務員B」、ホテルロビー集合直前に体調不良を申告

今回の事案を起こしたのは50代女性CA（乗務員A、1992年入社）と30代女性CA（乗務員B、2019年入社）。2人は26年5月23日7時40分広島発羽田行きのJL252便（ボーイング767型機）に乗務予定だったが、前日にホテルのラウンジで飲酒。社内規定では乗務開始の12時間前までに飲酒をやめる必要があったが、2人は「話が弾み、楽しくなってしまい、時間が気づいたらあっという間に過ぎてしまった」（中野氏の説明）ため、飲み続けた。当日朝、乗務員Bはホテルロビー集合直前に体調不良を申告、乗務員Aは検査時のアルコール検出で乗務ができなくなった。乗務員Aの代わりのCAを手配し、JL252便は42分遅れて出発。乗務員Bの代わりは手配せず、当初の予定より1人少ない5人のCAが乗務した。

乗務員Aは25年10月に、先任客室乗務員に昇格したばかりだった。

JALの規定では、（1）乗務前の検査でアルコールが検出されないこと（呼気1リットルあたり0.00ミリグラムであること）ことに加え、（2）「飛行勤務開始12時間前に体内に残存するアルコール量を4ドリンク相当以下に自己を制限すること」も求めている。「4ドリンク」は純アルコール換算で40グラムに相当する。ビールのロング缶（500ミリリットル）では2本分、日本酒では1合分にあたる。

さらに、（1）の「乗務前の検査」には、羽田・成田以外の滞在先ではホテルで行う（a）出社前検査と（b）事前検査、出発空港のオフィスや搭乗ゲート付近で行う（c）乗務前検査、の3段階がある。