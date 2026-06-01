【サッカーW杯】元日本代表が絶賛する21歳、優勝に向けて「ジョーカー的な存在」...「出た瞬間に雰囲気ガラッと」

サッカーの元日本代表FW城彰二氏（50）が、2026年5月31日にユーチューブを更新し、北中米ワールドカップ（W杯＝12日開幕）に向け、日本代表FW塩貝健人（21）を「ジョーカー的な存在として使える」とした。

「今の日本代表にいないタイプ」

日本代表（FIFAランク18位）は31日、国立競技場で行われたアイスランド代表（同75位）と国際親善試合を行い、1－0で勝利した。

試合は、日本がアイスランドを攻めあぐね、0－0で前半を折り返した。後半42分に、右サイドからのクロスをFW小川航基（28）が頭で合わせてゴール。日本はこの1点を守り切り、W杯前最後となる国際親善試合を制した。

アイスランド戦では、森保一監督（57）は、これまで出場機会の少なかった選手をテスト的に起用した。

その中で、城氏が注目したのは、FW塩貝だ。

塩貝は後半28分から途中出場し、アグレッシブなプレーで指揮官にアピール。スポーツ紙の報道によると「緊張感はあった」とし、「国立（競技場）で日本代表としてできることは、実際に目指してきた。だからこそ満足はしていない」と振り返ったという。

日本代表FWとして、98年W杯フランス大会に出場した城氏は、「塩貝選手はすごい」と絶賛し、塩貝のポテンシャルに言及した。

「彼の気持ちの部分と、それをアグレッシブに表現していく体の使い方だったり、気持ちと体がすごく連動していた。今の日本代表にいないタイプ。（途中出場して）一気に流れが変わるというか、彼はジョーカー的な存在として使えると思った。少ないプレー時間だったが、何かを変えられる。そういった選手ではないかと思う」

そして、塩貝の試合における「存在感」について、次のように解説した。塩貝は、現在ドイツのブンデスリーガ・ヴォルフスブルクでプレーしており、将来、日本代表のエースとして期待がかかる。