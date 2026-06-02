共産党・田村委員長にとってSL広場は「完全アウェイ」？　新橋は「サラリーマンの聖地」なのに

共産党が2026年6月1日に公式Xを更新し、田村智子委員長が新橋で街の人と対話する動画を公開したことを報告した。一方、新橋を「完全アウェイ」と表記したことでさまざまな声を集めている。

新橋のサラリーマンに「果敢にインタビューを試みる」田村委員長

共産党公式Xは、「『たむともストリート対話』今回は『サラリーマンの聖地』といわれる新橋へ」と公式YouTubeに公開した動画について説明。

一方、「サラリーマンの聖地」と説明した新橋について、「まさに完全アウェイとおぼしき駅前のSL広場」と表現し、「果敢にインタビューを試みる田村智子。はたして新橋のみなさんにTaxtheRich（編注：富裕層に課税を求める意のハッシュタグ）は通用するのか？」とつづった。

また、「リアルな反応を求めて、たむともの挑戦は続く」とコメントした。

このポストには、「サラリーマンて共産党の敵なの？」「労働者の敵みたいな書き方になってるけど」というツッコミの声も出ている。