予約情報の大量流出問題、日本ホテル協会がBooking.comに「誠実な対応」を求める　専務理事が明かす

宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）経由の予約情報が流出し、客にフィッシング目的の不審なメッセージが多数送信されている問題で、日本ホテル協会の掛江浩一郎・専務理事が2026年6月16日、記者のインタビューに応じ、「予約情報がどのように漏洩したかは明らかになっていない」と現状を説明した。

（ジャーナリスト 橋本聡）

発覚から1カ月以上が経過したのに「十分な説明が確認できていない」

日本ホテル協会は帝国ホテルなど229の有名ホテルが加盟し、国内ホテル業界を代表する団体。掛江氏は国土交通省出身で元関東運輸局長。Booking.com側との交渉窓口をつとめている。

協会は6月12日のプレスリリースで、Booking.comを通じて予約した客に、ホテルを装ったフィッシングメッセージが届く事例が多発していることを明らかにし、Booking.com側にすみやかな原因調査と結果の開示などを求めている。しかし、発覚から1カ月以上が経過した現在も、具体的な原因や影響範囲などについて「十分な説明が確認できていない」としている。

国内の宿泊業界は近年、OTA（オンライン旅行予約サイト）を通じた集客が伸びており、日本旅館協会の統計調査（2025年度）によると、OTA経由率は平均46.9％に達している。Booking.comの本社はオランダにあり、世界的なOTAとして知られている。