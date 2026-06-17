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予約情報の大量流出問題、日本ホテル協会がBooking.comに「誠実な対応」を求める　専務理事が明かす

2026.06.17 17:00
リサーチ班

   宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）経由の予約情報が流出し、客にフィッシング目的の不審なメッセージが多数送信されている問題で、日本ホテル協会の掛江浩一郎・専務理事が2026年6月16日、記者のインタビューに応じ、「予約情報がどのように漏洩したかは明らかになっていない」と現状を説明した。

（ジャーナリスト　橋本聡）

  • 予約情報の流出、不審なメッセージの多数送信が問題となっている（写真はイメージ）
    予約情報の流出、不審なメッセージの多数送信が問題となっている（写真はイメージ）
  • ホテルを装ったフィッシングメッセージが届く事例も（写真はイメージ）
    ホテルを装ったフィッシングメッセージが届く事例も（写真はイメージ）
  • 予約情報の流出、不審なメッセージの多数送信が問題となっている（写真はイメージ）
  • ホテルを装ったフィッシングメッセージが届く事例も（写真はイメージ）

発覚から1カ月以上が経過したのに「十分な説明が確認できていない」

   日本ホテル協会は帝国ホテルなど229の有名ホテルが加盟し、国内ホテル業界を代表する団体。掛江氏は国土交通省出身で元関東運輸局長。Booking.com側との交渉窓口をつとめている。

   協会は6月12日のプレスリリースで、Booking.comを通じて予約した客に、ホテルを装ったフィッシングメッセージが届く事例が多発していることを明らかにし、Booking.com側にすみやかな原因調査と結果の開示などを求めている。しかし、発覚から1カ月以上が経過した現在も、具体的な原因や影響範囲などについて「十分な説明が確認できていない」としている。

   国内の宿泊業界は近年、OTA（オンライン旅行予約サイト）を通じた集客が伸びており、日本旅館協会の統計調査（2025年度）によると、OTA経由率は平均46.9％に達している。Booking.comの本社はオランダにあり、世界的なOTAとして知られている。

「こんなに多くのホテルが一斉にパスワードを盗まれることはありえない」
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