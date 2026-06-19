「いまだ100年近く前の標本箱と棚に収納」驚きの実態明かす　九大博物館が3000万円を目標に寄付呼びかけ

九州大学が2026年6月18日、同大学の「総合研究博物館」をめぐる「標本整備・保存・活用プロジェクト」を開始すると発表した。

「多くの標本が収集から100年以上を経ており...」

大学公式サイトに公開されたお知らせによると、総合研究博物館には「約170万点を超える学術標本・資料」が収蔵されており、「その多くは昆虫、魚類、貝類、植物、動物骨格などを中心とした生物標本」だという。

収蔵品について「生物多様性や地域環境の変遷を記録するかけがえのない『証拠』であり、新種発見や環境変動の解明など、最先端の研究を支える基盤でもあります」とした一方、「多くの標本が収集から100年以上を経ており、保存資材の老朽化や収蔵環境の不足、未整理標本の存在など、深刻な課題を抱えています」と現状を明かした。

将来的に貴重な資料が失われてしまう可能性もあるとして、保存環境の整備や標本箱・収納ケースの更新を進め、保存の現場そのものを公開する「収蔵展示室」の整備を行う意向を示した。

同プロジェクトでは、3000万円を目標額として寄付を募る。1万円から寄付を受け付け、寄付額に応じて名前の明示や収蔵庫・バックヤードツアーといったイベントへの招待などのリターンがあるという。募集期間は26年5月24日より30年3月31日までを予定している。

なお、同大学は18年にすべてのキャンパスを箱崎地区から元岡・桑原地区の「伊都キャンパス」に移転。同博物館は、26年現在も旧キャンパスがあった箱崎サテライトで運営されている。