泥酔客が電車内で転倒...床で大の字に　外国人観光客が「緊急停止ボタン」押すと...通勤客が見た思わぬ結末

電車内では、泥酔客による迷惑行為やトラブルがたびたび話題になる。

日本民営鉄道協会が発表した2025年度の「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、「酔っ払った状態での乗車」が10位にランクインした。多くの利用者が車内での泥酔客に、ストレスや不安を感じていることがうかがえる。

都内在住の中田賢太郎さん（仮名・40代）は、東京メトロの車内で忘れられない出来事に遭遇した。

床に倒れた泥酔客「正直、恥ずかしいと思った」

出勤のため東京メトロに乗り込んだ中田さんは、向かいの席に座る男性へ目を向けた。

「明らかに、泥酔していました」

その男性は口を半開きにし、いびきをかきながら眠っていたという。電車が揺れるたびに体が傾き、座席からずり落ちそうになっていた。

そして、次の瞬間だった。男性の体が滑り、そのまま床へ転倒した。

「結構な勢いで落ちたんですが、まったく起きませんでした。男性は床に大の字になったまま、眠り続けていたんです」

次の駅でドアが開くと、海外からの観光客グループが乗ってきたそうだ。スーツケースを引いた観光客たちは、床に横たわる男性を見て何やら話をしていたという。

「正直、『こんな日本人の姿を見られるなんて、恥ずかしい』と思いました」

すると、そのうちのひとりの外国人男性が、迷いなく泥酔客へ近づいた。中田さんが、「何をするんだろう」と思って見ていると――。

男性は「緊急停止ボタン」を押した。そのため、「ガクン」と電車が急停止したようだ。

「驚きました。通勤中だったので、最初は『何てことするんだ』と思ったんです」