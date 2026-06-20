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泥酔客が電車内で転倒...床で大の字に　外国人観光客が「緊急停止ボタン」押すと...通勤客が見た思わぬ結末

2026.06.20 17:00
社会班

   電車内では、泥酔客による迷惑行為やトラブルがたびたび話題になる。

   日本民営鉄道協会が発表した2025年度の「駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、「酔っ払った状態での乗車」が10位にランクインした。多くの利用者が車内での泥酔客に、ストレスや不安を感じていることがうかがえる。

   都内在住の中田賢太郎さん（仮名・40代）は、東京メトロの車内で忘れられない出来事に遭遇した。

  • 外国人観光客が電車の中で「緊急停止ボタン」を押す出来事が…（写真はイメージ）
    外国人観光客が電車の中で「緊急停止ボタン」を押す出来事が…（写真はイメージ）
  • 外国人観光客が電車の中で「緊急停止ボタン」を押す出来事が…（写真はイメージ）
    外国人観光客が電車の中で「緊急停止ボタン」を押す出来事が…（写真はイメージ）
  • 外国人観光客が電車の中で「緊急停止ボタン」を押す出来事が…（写真はイメージ）
  • 外国人観光客が電車の中で「緊急停止ボタン」を押す出来事が…（写真はイメージ）

床に倒れた泥酔客「正直、恥ずかしいと思った」

   出勤のため東京メトロに乗り込んだ中田さんは、向かいの席に座る男性へ目を向けた。

「明らかに、泥酔していました」

   その男性は口を半開きにし、いびきをかきながら眠っていたという。電車が揺れるたびに体が傾き、座席からずり落ちそうになっていた。

   そして、次の瞬間だった。男性の体が滑り、そのまま床へ転倒した。

「結構な勢いで落ちたんですが、まったく起きませんでした。男性は床に大の字になったまま、眠り続けていたんです」

   次の駅でドアが開くと、海外からの観光客グループが乗ってきたそうだ。スーツケースを引いた観光客たちは、床に横たわる男性を見て何やら話をしていたという。

「正直、『こんな日本人の姿を見られるなんて、恥ずかしい』と思いました」

   すると、そのうちのひとりの外国人男性が、迷いなく泥酔客へ近づいた。中田さんが、「何をするんだろう」と思って見ていると――。

   男性は「緊急停止ボタン」を押した。そのため、「ガクン」と電車が急停止したようだ。

「驚きました。通勤中だったので、最初は『何てことするんだ』と思ったんです」
「頭を打っているかもしれない」　外国人男性の行動に考えさせられた
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