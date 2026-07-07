「はたらく細胞」医療監修でシリウス編集部の過去投稿に疑義　「監修を経て」に波紋→講談社反論「投稿内容は事実」

漫画「はたらく細胞」の作者・清水茜さんによる連載当時の医療監修体制などに関するトラブルの告発と、これを受けた講談社シリウス編集部の謝罪をめぐり、SNSでは同作の医療監修に言及した5年前のシリウス編集部のX投稿が注目を集めている。

投稿では、「はたらく細胞」シリーズの「全てのコンテンツで医師や専門家の監修を経て」いるとしているが、これが「嘘ではないか」などとする声が上がっている。講談社は、投稿内容は事実であり、「シリーズ全般において作中に医療監修のクレジットも記載されています」と回答した。

「医療監修体制の整備」について「適切に履行することができませんでした」

清水さんは7月1日から2日にかけて、連載当時のトラブルについて投稿。投稿によると、清水さんは担当編集から「医療監修が入る」と説明を受け、それを前提に制作したにもかかわらず、監修者からの訂正がないまま単行本発売直前に至ったという。その後5度にわたり監修体制の改善を要望するが、改善されることはなかったなどと訴えた。

このほか、担当編集による責めるような発言や対応、スピンオフ作品でのクレジット表記の無断変更なども訴えた。なお、現在は講談社と協議中であり、現在の担当編集とは良好な関係を築いているとも伝えた。

この一連の投稿を受け、講談社シリウス編集部は3日に声明を発表。

「連載期間中、清水先生より環境改善に関するご要望を複数回いただいていたにもかかわらず、『医療監修体制の整備』や『然るべき作画環境（アシスタント手配等）の構築』を適切に履行することができませんでした。 また、連載後の一部スピンオフ作品および映像化派生出版物のクレジット表記について、先生の事前の確認が適切に行われていないものがございました」

と認め、「編集部における管理体制の不備、および不適切な対応により、清水先生に多大なるご負担とご心痛をおかけいたしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。