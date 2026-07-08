「動員実績などがいたらず、契約終了」地下アイドルが投稿した卒業理由　一転削除に「事務所から指摘を受け」

アイドルグループ「夜明けのアイリス」のメンバー・兎実幸さんが2026年7月7日、自らの卒業に関するポストを削除したことをXで報告し、波紋を広げている。

グループ側は「本人と話し合いを重ねた末に」と説明

夜明けのアイリスは、25年11月にデビューした5人組女性アイドルグループだ。兎実さんはグループの「赤色担当」で、SNSのプロフィールによると「幼い頃から歌うこと演じることが好きで高校卒業してから女優の夢に向かって芸能活動していました」という。

グループのYouTubeチャンネルでは、「アイドルデビューするって言ったら、ビジュアル叩きにあった兎実幸をyuiさんに可愛くしてもらいました」と題した変身企画動画を公開し、話題を集めていた。

グループは4日、公式Xアカウントを通じて兎実さんの卒業を発表した。

「7月11日開催の生誕ライブ『兎実幸生誕祭 2026』をもちまして、夜明けのアイリスを卒業することとなりましたので、ご報告申し上げます」

卒業の理由については明かさず、「本人と話し合いを重ねた末に、生誕祭で卒業という決断に至りました」としていた。

兎実さんは5日に、自身のXを通じて卒業を発表。「自分なりに精いっぱい活動してまいりましたが、動員実績などがいたらず、契約終了という形での決定となりました」と明かし、ファンに向け「突然のご報告となってしまい、申し訳ありません」と謝罪した。