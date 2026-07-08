空調トラブルで「車内が39度まで...」プロ格闘ゲーマー・GO1、パリで熱中症報告　回復も「まだ倦怠感が」

プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」に所属する格闘ゲーマー・GO1さんが2026年7月8日にXで、eスポーツ大会「Esports World Cup 2026」（EWC）に出場するため訪れたフランス・パリで、熱中症になったことを報告した。現在は食事や歩行ができるまで回復したというが、「まだ倦怠感が残っている」として、大会への出場は協議中だ。

大会への出場について「EWC運営側と協議を」

GO1さんは、「この度は、体調不良により皆様にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪した。SNSでは、GO1さんが熱中症で倒れたとの情報が広まり、心配の声が寄せられていた。

そのうえでGO1さんは、当時の状況について次のように説明した。

「日本から熱中症対策グッズを持参するなど準備はしておりましたが、会場からのシャトルバス内の空調トラブルにより車内が39度まで達してしまい、熱中症を発症してしまいました」

現在は「食事や歩行も可能な状態まで回復しております」としつつ、「まだ倦怠感が残っている」という。そのため、大会への出場について「EWC運営側と協議を行っております」と伝えた。

また、GO1さんは、現場で介抱にあたったというプレイヤーたちや通訳・状況説明を行ったという人たちに「心から感謝申し上げます」と伝え、「今後のEWC参加については、回復具合を見ながら改めてご報告させていただきます」と報告した。