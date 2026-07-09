セブン‐イレブンが「原点回帰」しつつある？　ある店の時短が話題に、運営の見解は

コンビニ大手「セブン‐イレブン」の新潟県内のある店舗が、営業時間を創業当時に戻していると、X上で紹介されて話題になっている。

ブランド名の由来でもある「午前7時～午後11時」の時短営業に変更したからだ。24時間営業を掲げる同社でも、人手不足などから、時短の導入を進めている。果たして「原点回帰」も考えているのか、「セブン‐イレブンの日」7月11日を前に、同社の見解を聞いた。

創業時と同じ7―23時の営業時間に変更

「営業時間変更のお知らせ」。この店の入口ドアには、赤い枠のタイトルでこう強調された貼り紙があった。

そこでは、2026年7月1日から、7―23時の営業時間に変更するとして、店主からこんなメッセージがつづられていた。

「ご不便をお掛けし、大変申し訳ございません ご理解の程、よろしくお願いいたします」

この貼り紙を撮った写真は、翌2日にX上で投稿された。

投稿者は、セブン‐イレブンが原点回帰しつつあり、それが一番いいのではないかと問題提起した。

写真投稿は、大きな反響を呼び、6万件以上の「いいね」が集まっている。

店の「原点回帰」については、様々な意見が寄せられた。

賛成する向きとしては、「夜中に全店開いている必要ないよ」「もともとはそうだったもんね」「終電後30分～1時間くらいで閉めて良くない？」といった声があった。

一方で、24時間営業でないと、不便になってしまうという声も出た。「夜勤明けのご飯を調達出来なくなる」「利用率が高い所は夜間もやって」「一定範囲に一軒は開いていてほしい」などと書き込まれている。

セブン‐イレブンのフランチャイズ加盟店などでは、24時間営業は負担が多すぎるとして、以前からオーナーらの異論が相次いでいる。同社を相手にした訴訟を起こした店もある。

こうした事態を受けたためか、運営会社のセブン‐イレブン・ジャパンでは、営業時間短縮の実証実験などを盛り込んだ「行動計画」を策定したと19年4月25日に発表した。