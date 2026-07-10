【ドジャース】キム・ヘソン、大リーグ再昇格メド立たず...トレードも厳しい？「今の成績ではどのチームも魅力感じない」韓国メディア酷評

韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）が2026年7月8日、大リーグのロサンゼルス・ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について、「今の成績ではどのチームも魅力を感じない」との見解を示した。

「キム・ヘソンの3Aの成績は、まだまだ道半ば」

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格した。

今季の大リーグ成績は、43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651。3Aでは、打率.281を記録し、課題の打撃でアピールしきれていない。

ワールドシリーズ3連覇を目指す最強軍団において、キムの大リーグ再昇格は厳しい状況にある。一方で、他の選手と比べ年俸が安く、ユーティリティプレイヤーであるため、米メディアでは、たびたびキムのトレード説が浮上している。

このような状況の中、「マニアタイムズ」はキムのトレードの可能性に言及しつつ、「現在のキム・ヘソンの3Aの成績は、まだまだ道半ばだ」とし、次のような見解を示した。