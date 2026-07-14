がん公表のミュージカル俳優・川口竜也「彼女がいるおかげで助かっています」　元アイドル俳優と笑顔2ショット

ミュージカル俳優の川口竜也さん（59）が、2026年7月12日にインスタグラムを更新。アイドルグループ「アンジュルム」元メンバーで俳優の田村芽実さん（27）との2ショットを公開した。

「本当に愛のある人 優しさに感謝」

川口さんは25年5月、大腸から転移した肝臓がんを患っていることが発覚。抗がん剤治療を続け、26年7月6日に手術を受けた。11日には退院したとインスタグラムで報告した。

12日の投稿では、「めいめいが！ 千秋楽の日にも関わらず会いに来てくれました しかも退院したてなんだからって地元まで！！」として、田村さんと親しげに顔を寄せ合う2ショットを公開した。

「本当に愛のある人 優しさに感謝 親子であり、何でも話せる友人でもあり 彼女がいるおかげで助かっています 本当にありがとう」とつづった。

川口さんと田村さんは、23年から24年にかけて上演されたミュージカル「赤と黒」で「親子」役で共演した。その後、川口さんが田村さんのイベントに出演し、田村さんがXで「たつにぃ」と呼ぶなど、親交の深さをうかがわせている。

コメント欄には「嬉しい2ショットありがとうございます」「川口さん、いいお顔」「お二人の笑顔に私まで心がほっこりしました 素敵なお写真をありがとうございます」などと書き込まれている。