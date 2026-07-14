「転売ヤー多過ぎません？」　JOY、完売続出のワンピカード付き「ジャンプ」巡り提言「子供達の分は枠を確保してあげて」

タレントのJOYさんが2026年7月13日にXで、同日発売の「ONE PIECEカードゲーム」が付録の「週刊少年ジャンプ」33号（集英社）が完売続出していることに対し、「子供や純粋なジャンプファンが買えないのは可哀想」と言及した。

「少年ジャンプを少年が買えなくてどうするの」

週刊少年ジャンプ33号をめぐっては、漫画「ONE PIECE」の連載29周年を記念し、「ONE PIECEカードゲーム」の「モンキー・D・ルフィ」のカードが付録として1枚付く。集英社は通常より50万部増刷することを発表していたが、書店やコンビニでは売り切れが続出。フリマサイトでは付録のカードの高額出品も多数みられた。

JOYさんはジャンプの週刊少年ジャンプの完売続出や高額転売を報じた記事を引用。「転売ヤー多過ぎません？」と疑問を呈した。

続けて、「電子じゃなくて毎週紙の少年ジャンプを買うのを楽しみにしてる子供や純粋なジャンプファンが買えないのは可哀想。少年ジャンプを少年が買えなくてどうするの」と訴え。

「この前のナツコミの特典カードも転売酷かったし、ジャンプに限らず、とにかく子供達の分は枠を確保してあげてほしい」と提案した。

なお、JOYさんが挙げた「ナツコミ」とは、集英社の「夏のコミックスフェア」を指しているとみられる。フェア開催前から、書店で配布される描き下ろしカードがフリマサイトに出品されていたことが確認されたとして、集英社が声明を発表する事態になった。