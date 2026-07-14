ジャンプ付録ワンピカード「買取対象外」続出、その背景は　TSUTAYA運営会社「発行総数が非常に多い」

2026年7月13日発売の「週刊少年ジャンプ」33号（集英社）に付録する「ONE PIECEカードゲーム」について、買取対象外とするトレーディングカードの取扱いショップが相次いだ。なかでも「TSUTAYA」は複数店舗が買取対象外を報告している。

「TSUTAYA」の運営会社は、最終的な買取の可否は各店舗の判断としたうえで、買取対象外の理由について「市場における発行総数が非常に多いため」と説明した。

50万部増刷でも売り切れ続出、「最終的な買取受付の可否は各店舗の判断」

週刊少年ジャンプ33号は、漫画「ONE PIECE（ワンピース）」の連載29周年を記念し、「ONE PIECEカードゲーム」の「モンキー・D・ルフィ」のカードが付録として1枚付く。集英社は通常より50万部増刷することを発表していたが、書店やコンビニでは売り切れが続出した。

また、電子版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定で、付録と同じ通常版4枚と箔押しホロ加工を施した豪華版4枚の計8枚セットが手に入る応募者全員サービスも実施されている。

これらのカードは、フリマサイトでの高額出品が相次いでいる。

一方、週刊少年ジャンプ発売前日の12日から発売日の13日にかけて、付録のワンピースカードは買取対象外だと伝えるトレーディングカード取扱いショップのX投稿が相次いだ。特にTSUTAYAや三洋堂では、複数店舗が買取対象外を伝えていた。

例えばTSUTAYAでは、横須賀粟田店（神奈川県横須賀市）、田上店（鹿児島県鹿児島市）、作新学院前店（栃木県宇都宮市）、竹原店（広島県竹原市）、谷島屋磐田店（静岡県磐田市）などがXで投稿。

また、姫路広峰店（兵庫県姫路市）では、買取対象外ではないが、通常版を1円、豪華版を5円で買取と、低価格に設定している。

こうした各店舗の対応についてTSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）は14日、J-CASTニュースの取材に「本部として一律の買取対象外とする指示は行っておりません」と明らかにした。

そのうえで、「ただし、トレーディングカードの買取につきましては、各店舗の在庫状況や査定リソース等も鑑みて、最終的な買取受付の可否は各店舗の判断とさせていただいております」と伝えた。

では、今回の各店舗の対応は、高額転売や買い占めへの対策を意識したものなのか。

CCCは、この点は否定し、「該当のカードにつきましては、市場における発行総数が非常に多いため、通常の商業的判断として買取価格を設定しています」と説明。

店舗や利用者からの反響については、「買取価格や基準に関しては、日々様々なご意見を頂戴しております。いただいたご意見は、今後のサービスの参考とさせていただきます」と回答した。