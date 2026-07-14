元俳優・前山剛久、「芸能界復帰を諦めます」も笑顔...「全く落ち込んでいない」　新たな活動に「日々やりがいを」

元俳優の前山剛久さんが、2026年7月13日にインスタグラムとYouTube動画で、「芸能界復帰を諦めます」と発表した。一方で「全く落ち込んでいない」とし、現在はTikTokライバーとしての活動や楽曲制作にやりがいを感じていると明かした。

TikTok活動が軌道に...楽曲制作にも挑戦

前山さんをめぐっては、元交際相手として知られる俳優で歌手の故・神田沙也加さんの死去後、22年に芸能界を引退。その後、24年2月にインスタグラムを開設し、活動を再開。25年12月からはメンズラウンジで働いていたが、店のオーナーとともに出演した動画をめぐり批判を受け、26年3月に退店を報告した。

前山さんは動画で、「芸能界復帰を諦めます」と切り出した。

俳優を引退後は「さまざまなことにトライしながら、芸能界への復帰を目指し、SNSで活動をしてきました」とし、「一時は芸能界へ復帰ができる兆しが見えたのですが、さまざまな観点から難しいと感じ、実質的な芸能界復帰を諦める決断をしました」と語った。

しかし「正直に言うと、全く落ち込んでいないです」という。「現在取り組んでいることが、本当に楽しくて、日々やりがいを感じているから」と笑顔を見せ、TikTokライバー（配信者）としての活動が軌道に乗ってきたと明かした。

さらに、学生時代にバンドをしていたなどの音楽活動の経験を踏まえ、「フリーになった今、本当にしたかったこと」として、楽曲制作にも挑戦しているという。「すでに数曲作りました」と明かし、今後は制作風景も公開予定だとした。

動画の最後は「応援していただいている方々、引き続きよろしくお願いします」と頭を下げた。