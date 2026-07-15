巨人・育成契約イ・ゴンヒ、「ハングリー精神で成し遂げた奇跡」...球団16年ぶりの韓国選手に地元メディア歓喜

プロ野球巨人は2026年7月14日、ファーム・リーグに参入しているハヤテのイ・ゴンヒ捕手（26）と育成契約を結んだと発表した。

イ・スンヨプ氏と同じ韓国・慶北高校出身

スポーツ紙の報道によると、年俸は400万（金額は推定）で、背番号は「009」に決まったという。

韓国出身の巨人所属選手は、イ・スンヨプ氏（49）以来16年ぶり。韓国の国民的英雄であるイ氏は、06年から10年まで巨人でプレーし、現在は巨人の打撃コーチを務めている。

地元メディアによると、イ・ゴンヒは韓国の大学を卒業後、韓国プロ野球（KBO）リーグのNCダイノスにブルペン捕手として入団した。

NCダイノスには1年間所属し、その後、兵役に就いたという。日本球界でのプレーを夢見て、兵役中に日本語を勉強し、ハヤテのトライアウトを経て入団したという。ハヤテでは、30試合に出場して打率.224、7打点、OPS.585を記録。

また、イ・ゴンヒは、韓国・慶北高校出身で、イ・スンヨプ氏の後輩となる。

韓国でブルペン捕手だったイが、育成契約ながら日本球界の名門・巨人に入団したことに、韓国メディアが沸いた。複数の地元メディアが、イの「快挙」を速報した。

「OSEN」（ウェブ版）は、「NCのブルペン捕手が読売に入団...『ハングリー精神』で成し遂げた奇跡」とのタイトルで記事化した。