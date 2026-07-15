「じつはこの病気とは、もう10年ぐらい歩んで」　リトグリ・MAYUが「機能性発声障害」公表、「声が震えたり...」症状も説明

女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が、2026年7月15日に公式サイトで、活動を休止していたメンバーのMAYUさん（26）の復帰の発表とあわせて、「機能性発声障害」であることを公表した。

「特定の状況下で発声がしづらい状況」

MAYUさんは6月10日に開催されたイベントで、歌唱中に体調不良となった。翌11日、公式サイトで「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえた」として、一定期間、活動を休止すると発表した。

7月15日、MAYUさんが18日放送の音楽番組「音楽の日2026」（TBS系）から活動を再開すると発表。同時に、「以前より発声時に違和感があり、思うように声を出しづらい症状があり、病院で診察を受け『機能性発声障害』と診断されました」と公表した。

「機能性発声障害」の症状について、

「声が震えたり裏返ったり掠れたりと筋肉が意思と反した動きをしてしまい、特に精神的に強い負荷がかかる、特定の状況下で発声がしづらい状況」

「目に見える明らかな異常がないため、診断や治療が難しく、また、症状や原因は個人差があるため一人ひとりに合わせた専門的な治療を続けていく必要があります」

と説明。MAYUさんは現在、「障害の克服のために定期的に通院しており、症状の改善に取り組んで」いるとした。