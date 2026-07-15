「県民として恥ずかしいよ」苦情殺到、電話350件＆メール100件！　福岡県議の金銭授受疑惑で議会事務局も困惑

福岡県議会の自民党議員が多額の金銭をやり取りしたとされる問題で、県議会事務局などに県民らからクレームが殺到している。

事務局によると、2026年7月14日までに電話やメールで計約450件の意見が寄せられた。20～30分も不満を漏らす電話もあるといい、仕事にも支障が出ている様子だ。

金銭授受の証拠はなく、真相は不明だが...

「声はよく似ているが、記憶にない」。中尾正幸副議長は7月14日の会見で、首をひねりながら、自らの疑惑を否定し続ける。

中尾氏については、吉松源昭県議が7日、自らが20年に議長になる前に、他会派との宿泊ゴルフ代として1000万円を要求されたと告発し、隠し録りした音声データも公開した。

「ちょっとね大金やけんね」などと話す声について、中尾氏は、AIの可能性も聞いたとして、懐疑的だった。しかし、地元紙・西日本新聞などが声紋鑑定に出し、「99．99％以上の確率で中尾氏」とされたと報じ、AIの可能性もほとんどないと指摘されると、一転して自らの声だと認めた。ただ、「お金は受け取っていない」と何度も繰り返し、疑惑を真っ向から否定した。

報道によると、議員間で金銭授受があった場合、仮に議長に選ぶ目的であれば、贈収賄事件になる可能性が指摘されている。授受を認めれば刑罰に問われることを考えたのではないかとの見方もあるが、その証拠はなく真相は不明だ。

ただ、問題を告発した吉松氏は、福岡県警から任意聴取を受けたと明かしており、今後県警の捜査が進む可能性がある。また、自らも金銭を求められたと告白する議員なども次々に現れたと報じられており、議長ポストなどをめぐる疑惑は深まっている。

また、自民党議員の金銭要求については、県職員にも及んでいるとの報道まで出ている。