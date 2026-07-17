「音楽外交」林芳正総務相が「空港ピアノ」　サプライズ演奏にX盛り上がる

林芳正総務相が2026年7月16日、Xで「空港ピアノ」を演奏する様子を公開し、ネットの注目を集めた。

翌17日には、全国知事会議の会場となったホテルで、国会議員らで結成したバンド「Gi!nz（ギインズ）」のオリジナル曲も披露した。

「New York State of Mind、1日3回演る」

林氏は「鳥取県の米子鬼太郎空港にて」として、約1分の動画を公開した。

米子鬼太郎空港の2階には、22年1月より空港ピアノ「YONAGO AIR PORT PIANO -SUMIRE MEMORIAL 2020-」が置かれている。空港公式サイトによると、20年3月に閉園した「米子市立すみれ保育園」で使われていたピアノに、園最後となる卒園児が空港をイメージして描いたというかわいいデザインがラッピングされたものだという。

林氏は水色のピアノの前に座り、アメリカの人気シンガーソングライター、ビリー・ジョエルの「New York State of Mind（ニューヨークの想い）」を演奏。しっとりとジャジーな演奏を終えると、優しい手つきでピアノの蓋を閉めた。

周囲からの拍手と「ありがとうございました」との声かけに、「ビリー・ジョエルのNew York State of Mind、1日3回演る」と冗談まじりに返していた。