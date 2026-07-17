広島・坂倉将吾には「サードは荷が重い」、得点力不足解消に向け「ファースト固定」 識者提言...「坂倉が打てなければ勝てない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月16日にユーチューブを更新し、広島・坂倉将吾捕手（28）について「ファーストに固定した方がいい」との見解を示した。

「サードをやらせていると、バッティングにも影響してくる」

今季、広島はここまで低迷しており、16日時点でリーグ5位。借金は「12」まで膨れ上がり、最下位の中日とは3ゲーム差となっている。

低迷のひとつの要因は得点力不足だ。チーム打率（.223）と得点（240点）は、いずれもリーグワースト。後半戦の課題がはっきりしている。

このような状況の中、高木氏は4番を任さている坂倉に注目した。

高木氏はチームの選手の起用法について、「いろいろ決まらない」と切り出し、坂倉の現状に言及した。

「やっぱり坂倉は、サードは荷が重いと思う。結局サードをやらせていると、バッティングにも影響してくる。4番を任せているのだったら、彼が1番やりやすいであろうファーストで固定してあげたらどうかなと思う。彼が打てなければ、結局勝てないわけだから」

4月下旬から4番に入っている坂倉は、打率.257、9本塁打、44打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.756となっている。一方、守備では開幕スタメンマスクをかぶるも、4月下旬からはファーストとサードを兼任。7月は、ほぼサードを守っている。

高木氏は坂倉のサードの守備について、次のような見解を示した。