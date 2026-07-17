「国会への出席はイヤ？」「呼ばれれば来て誠実に答弁」　高市首相の出席率は石破前首相の3分の1だと蓮舫氏

「総理、国会への出席はお嫌ですか？」

2026年7月17日の参院予算委員会の集中審議で、立憲民主党の蓮舫参院議員が、高市早苗首相の国会出席の少なさを追及した。

蓮舫氏は、高市氏の予算委員会への出席率が歴代首相と比べて大幅に低いと指摘。石破茂前首相と比較しても「3分の1」として、「ここまで審議が遅れ、国会混乱した要因は総理にもある」と批判した。一方、高市氏は「国会から呼ばれれば来て誠実に答弁している」「国会運営は国会でお決めいただくこと」などと反論した。

その後の質疑では、この日可決・成立した皇室典範改正案や女性天皇の是非などについても議論が交わされた。

委員会でのやり取りは次の通り。

「ここまで審議が遅れた、国会が混乱した」要因はどこに

蓮舫参院議員： まず総理、国会への出席はお嫌ですか？

高市早苗首相： 嫌ではございません。

蓮舫議員： 総理の予算集中審議への出席率が、過去の歴代の総理と比べると、はるかに低水準なんです。石破（茂）元（前）総理と比べても3分の1。これは何でこんなに少ないんでしょうか？

高市首相： 国会の運営は国会でお決めいただくことでございます。私は、全国民の代表であられる国会議員が集う、そして国権の最高機関である国会における審議の重要性というのは十分に分かっております。



その上で、国会からお呼びいただいたら、こうして来てですね、答弁書にもしっかり自分でペンを入れながら、誠実に答弁をさせていただいております。国会の運営自体は国会でお決めいただきます。また審議の日程もそうだと考えておりますので、呼ばれたらお伺いしているということでございます。その出席の回数に関しては、私から申し述べることはございません。

蓮舫議員： 毎回こういう質問に「呼ばれたら行きます」と答えられているんですけれども、実際に野党は自民党に相当強く、自民党も官邸に対して出席要求は繰り返してきているんです。でも、全く実現せずに党首討論はようやく昨日行われて、予算委員会は今日まで遅れた。衆議院の予算委員会はまだ決まってもいません。そして今日、会期末です。

政府提出法案は2本、議法（議員立法）は3本、いまだに審議未了です。ここまで審議が遅れた、国会が混乱した要因は、総理にもあるというご認識はおありですか？

高市首相： 審議が遅れているという......これも、国会の運営に関わることでございますので、私自身は国会に呼ばれたら来て誠実に答弁をすると、これに尽きます。