混雑した電車で隣の男性がビール缶を落とし...バッグはびしょ濡れ　「謝罪ゼロ」の態度に言葉を失った

通勤や旅行などで利用する電車内では、思いがけないトラブルに巻き込まれることがある。

混雑した車内では、ちょっとした不注意が周囲の乗客に迷惑をかけてしまうケースも少なくない。しかし、中には迷惑をかけても謝罪ひとつなく、その場をやり過ごそうとする人に遭遇することもある。

佐藤直樹さん（仮名・30代）は、日帰りでスノーボードを楽しんだ帰り道、そんな出来事を体験した。

バッグがビールまみれに...それでも男性は「何事もなかった顔」

その日は、スノーボードを楽しんだ帰りだった。

新幹線から在来線へ乗り換えた佐藤さんは、大きなダッフルバッグを足元に置き、帰宅ラッシュで混雑する車内に立っていた。

「朝から滑っていたので、もうヘトヘトでした。早く帰りたい、そのことしか考えていませんでした」

電車が駅に停車すると乗客が入れ替わり、隣には50代くらいの男性が立った。男性の手には、ビールのロング缶が握られていたという。

「イヤな予感はしました。でも疲れきっていて、場所を移動する気力もなかったんです」

イヤホンで音楽を聴きながら窓の外を眺めていると、突然「バタン」という鈍い音が聞こえた。視線を向けると、床には転がったビール缶。その中身が勢いよく流れ出ていた。

「慌ててバッグを持ち上げましたが、もう遅かったです。ダッフルバッグはビールを吸ってしまって、床にぽたぽたと垂れていました」

佐藤さんは、思わず男性を見つめた。当然、「すみません」のひと言があるものと思っていた。しかし――。

「男性はビール缶を拾うと、何事もなかったように、窓の外を見はじめたんです」

謝罪も、気づかう様子もなかったそうだ。

「正直、『いや、これは謝るでしょう』と思いました」