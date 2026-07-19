会期延長後の海外渡航に批判、「まさかバカンス？」　国民民主議員の言葉選びが大ヒンシュク「関係各位にも失礼」

国民民主党の向山好一衆院議員が2026年7月17日、国会会期延長後の自民党議員の海外渡航をXで批判し、波紋を広げている。

「バカンスって...」

向山氏は「国会が副首都法案だけのために1週間延長された」とした上で、「その提出政党自民党の政策責任者はじめ党幹部が期間中海外渡航と玉木代表から報告があった」と説明した。

続けて、今回の自民党議員らによる海外渡航を「無責任すぎる！」と批判し、「しかも行き先はパプアニューギニア。まさかバカンス？」とつづった。

「バカンス」を疑う投稿をした向山氏だが、パプアニューギニアのジャスティン・トカチェンコ外相は16日、台湾の窓口機関で大使館に相当する「台北経済弁事処」を閉鎖するとフェイスブックで報告していた。パプワニューギニアの外務省もこの決定について、「『一つの中国』政策を尊重し、支持するという揺るぎない決意を示すもの」と説明した。

一方で、台湾当局は「一方的な決定は受け入れない」と抗議しており、台湾をめぐる外交上の動きが注目される中での渡航予定だった。

投稿を見た人からは、あきれる声が相次いだ。

日本維新の会の藤田文武共同代表も、「バカンスって...。パプアニューギニア関係各位にも失礼ですね。政府も党も、外交は常に休みなく動いています」と反応している。