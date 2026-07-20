30億円かけた「POPOPO」半年で終了...国産デジタルサービスもう無理か　AIに政府が1兆円投資の勝ち筋は

「カメラのいらないテレビ電話」と銘打って2026年3月18日に始まったコミュニケーションアプリ「POPOPO」が、9月17日でサービスを終了する。開始からわずか半年でのスピード撤退となる。

POPOPOは、顔を映す代わりに「ホロスーツ」と呼ばれる3Dアバターを使い、最大30人で会話できるSNS型の通話アプリだ。音声に合わせてアバターの表情やカメラアングルが変わり、不特定多数に向けてライブ配信することもできた。月額800円のプレミアム会員や有料アバターを収益源とし、当初は100万ダウンロードを目標に掲げていた。

30億円では足りない？豪華な顔ぶれでも利用目的は伝わらず

「ニコニコ動画」を生み出したドワンゴ創業者の川上量生氏が私財を投じ、西村博之氏、GACKT氏、庵野秀明氏ら著名人が取締役に就任。利用者の中から抽選で1人に1億円が当たるキャンペーンまで打ち出し、鳴り物入りでスタートした。

しかし、著名人が取締役に並んだことと、日常的に使いたくなることは別問題だ。アプリを使ったユーザーからは、実態はテレビ電話というよりアバターによる音声配信に近いが、配信系サービスで重要なアーカイブ機能がなく、何をすればいいのかわかりにくいとの声もあった。

川上氏は終了発表後、自身のXでPOPOPOに初期投資として約30億円の私財を投じたと告白。そのうえで、

「30億ぽっちで勝とうとはずうずうしかった」

「最低でも300億ぐらいは必要だった」

などと反省の弁を述べた。

もちろん、投資額を10倍にすれば成功したとは限らない。だが、利用者が増えるほど価値が高まるSNS系サービスでは、開発費だけでなく、広告宣伝、コンテンツの供給、クリエイター支援など、膨大な支出が必要になる。すでに巨大な基盤を持つ海外勢に、新規サービスが数十億円規模の初期投資で挑む難しさは否定できない。