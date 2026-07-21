大阪メトロが「漫然とEVMJに丸投げ」万博EVバス問題を読売テレビが特集　中国メーカーに製造委託の内幕も

大阪メトロは2026年7月17日、大阪・関西万博で来場者の輸送を担ってきた電気自動車（EV）バスでトラブルが相次ぎ、使用停止になった問題で、購入の経緯に関する調査報告書を公表した。

同日に放送された情報番組「かんさい情報ネットten.」（読売テレビ）はこの問題を計約45分間にわたって取り上げた。番組では、独自に入手した大阪メトロの稟議書や、販売元の「EVモーターズ・ジャパン」（福岡県北九州市、EVMJ）の内部会議の映像からずさんな導入の経緯があったことを報じた。

万博期間中に計832件の不具合、うち運行支障が243件

この調査結果を受けて、当時大阪メトロの社長だった河井英明会長ら役員3人は、EVバス購入に関する一連の経営責任を明確にするため、辞任・降任する人事が発表された。

大阪メトロは大阪・関西万博の期間中、会場内外や大阪市内の輸送を目的にEVバス190台を導入。しかし、停車後に動き出したり、ブレーキが利かなかったりするトラブルが相次いだ。同社の調査報告書によると、万博期間中に計832件、うち運行支障が243件起きたとし、

「公共交通としては使用不能と判断せざるを得ず、当社は約 67 億円もの特別損失を計上するという重大な損害を招いた」

と指摘している。

国土交通省は、2025年9月にEVMJに対し、総点検を指示。全国で販売した317台のうち3割以上で「ブレーキホース」の損傷などが確認された。

自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんは、読売テレビの取材に、

「総点検で見つかった不具合は3割だが、異常なぐらい多い。自社で目視点検した結果なので、実際にはもっと多いのでは」

と指摘した。

また、万博前の24年4月の購入決定時点で、大型・小型 EVバスや充電器に不具合が確認されており、EVバスの自動運転化の改良を依頼していた会社からブレーキ抜けやステアリングの想定外挙動、モーター・コントロール・ユニットの故障などが立て続けに起きたことが既に指摘されていた。